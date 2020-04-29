Путин присудил гранты на поддержку творческих проектов

https://static.news.ru/photo/1d4aa4f2-8af8-11ea-bec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства подписал президент России Владимир Путин.

Присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2019 год, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что гранты получат создатели мультимедийного атласа «Промыслы народов России в XXI веке», детского тематического парка «Кириллица». Кроме того, помощь от государства будет оказана выставочному проекту «Космические путешествия» и выставочному проекту для слепых и слабовидящих людей «Видеть невидимое», а также проекты по созданию короткометражных передач-лекций «Пушкин-читатель. Читатели и Пушкин», виртуального музея «Дорогами А. Т. Твардовского» и документального фильма «Моя поэма — Русь».

Гранты получат и проекты в честь Победы, в частности создание цикла видеоочерков в память об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранах труда «Внуки помнят!»

Ранее NEWS.ru писал, что ЮНЕСКО выдала грант россиянке на экологические исследования. Она получила деньги за работу о материалах для очистки сточных вод и жидких радиоактивных отходов, а также о применении в медицинской сфере.