Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерение украинских властей «испортить жизнь» Наталье Поклонской в случае её назначения послом России в Африке. В своём Telegram-канале он отметил, что подобные заявления следует рассматривать в ЕСПЧ.

По поводу возможного назначения Поклонской высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если она сохранила украинское гражданство, у Киева есть возможность «испортить ей жизнь». На примере Донбасса Володин...