Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, в их числе — два депутата и действующий руководитель региона. Об этом сообщается на сайте парламента республики.
Глава государства
Согласно закону, КЧР не проводит прямые выборы главы региона, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесённых президентом России по представлению политических партий.
Ранее сообщалось, что избирком Чеченской Республики зарегистрировал действующего руководителя региона Рамзана Кадырова на сентябрьские выборы главы республики. Кадыров выдвигается от партии «Единая Россия». Об этом сообщило РИА Новости. Оппоненты Кадырова — депутат парламента Чечни Халид Накаев и заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.