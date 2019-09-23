https://static.news.ru/photo/fc9edada-9475-11e9-8e10-fa163e074e61_660.jpg Президент Владимир Путин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Вмешательство одних государств во внутренние дела других провоцирует конфликты по всему миру. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин.

Своё мнение он сформулировал в обращении к участникам совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Текст зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Речь идёт о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память, — цитирует текст послания ТАСС .

По словам государства, в результате подобных действий «под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета». Помимо этого, «нарушается право народа самим выбирать свою судьбу», подчеркнул Путин.

Ранее, как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят вмешательство в предстоящие парламентские выборы в республике.