Путин предложил миру не диктовать условия Венесуэле

https://static.news.ru/photo/0e9ce04a-831f-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с лидером этой страны Николасом Мадуро.

В ходе диалога лидер РФ подтвердил поддержку усилий властей республики по мирному урегулированию внутриполитических разногласий. При этом он указал на необходимость опираться на общенациональный диалог, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Мадуро также затронули вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе всего в торгово-экономической сфере.

Как писал NEWS.ru, лидера стран отметили и большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договорённости о согласованном снижении нефтедобычи.