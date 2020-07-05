Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

https://static.news.ru/photo/da2b7aa2-bea0-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о поздравительной телеграмме в честь Дня независимости Соединённых Штатов. По его словам, Владимир Путин направил документ своему коллеге из США Дональду Трампу.

Таким образом представитель политика ответил на соответствующий вопрос журналистов ТАСС.

Да. Поздравительная телеграмма была направлена, — сказал он.

День независимости США 4 июля 2020 года отмечался в 244-й раз. Праздник приурочен к дате принятия Декларации независимости в 1776 году. Этот документ провозгласил свободу страны от Британской империи. В честь праздника в столице государства прошёл парад войск.

Как писал NEWS.ru, в Вильнюсе, столице Литвы, состоялся парад, посвящённый празднованию Дня независимости Соединённых Штатов. В нём приняли участие литовские и американские военные, добровольцы и представители компаний и организаций США.