Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о поздравительной телеграмме в честь Дня независимости Соединённых Штатов. По его словам, Владимир Путин направил документ своему коллеге из США Дональду Трампу.
Таким образом представитель политика
Да. Поздравительная телеграмма была направлена, — сказал он.
День независимости США 4 июля 2020 года отмечался в 244-й раз. Праздник приурочен к дате принятия Декларации независимости в 1776 году. Этот документ провозгласил свободу страны от Британской империи. В честь праздника в столице государства прошёл парад войск.
Как писал NEWS.ru, в Вильнюсе, столице Литвы, состоялся парад, посвящённый празднованию Дня независимости Соединённых Штатов. В нём приняли участие литовские и американские военные, добровольцы и представители компаний и организаций США.
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