Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днём рождения

https://static.news.ru/photo/33a5bf32-e7a2-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Мехрибан Алиева Фото: mehriban-aliyeva.az/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днём рождения и отметил её вклад в упрочнение стратегического партнёрства между Москвой и Баку.

Послание опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения. Как настоящий друг России вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов, — отметил Путин.

Помимо этого, российский президент пожелал Алиевой благополучия, успехов в работе на своём посту, а также крепкого здоровья.

Мехрибан Алиева родилась в Баку 26 августа 1964 года. Училась азербайджанский государственный и общественный деятель в Первом Московском государственном медицинском институте имени И. М. Сеченова, откуда выпустилась с красным дипломом.

Назначение на пост первого вице-президента Азербайджана Алиева получила в 2017 году. Помимо политической деятельности, она ещё занимается благотворительностью, возглавляет фонд Гейдара Алиева и является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В 2019 году Алиева была награждена орденом Дружбы «за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений».

Как писал NEWS.ru, следующий межрегиональный форум РФ и Азербайджана пройдёт до конца 2020 года, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с коллегой из республики Джейхуном Байрамовым. Представитель Москвы отметил, что несколько десятков субъектов РФ сотрудничают с Баку. Переговоры состоялись в Москве 26 августа.