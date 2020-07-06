Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

https://static.news.ru/photo/7f4206b0-bf72-11ea-95d9-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа Путин выразил ему лично во время телефонного разговора.

Президент РФ выразил уверенность, что политическая дальновидность и огромный опыт Нурсултана Назарбаева будут способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении пресс-службы первого президента Казахстана.

Назарбаев возглавлял республику с 1990 по 2019 год. 19 марта прошлого года он заявил, что решил уйти в отставку. При этом он сохранил за собой должность председателя Совета безопасности, остался членом Конституционного совета страны и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Также Назарбаев имеет статус почётного сенатора и возглавляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Ранее Назарбаева с днём рождения поздравила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Также сообщалось, что Владимир Путин записал для Назарбаева видеообращение, писал NEWS.ru.