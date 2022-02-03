Путин поедет на открытие Олимпийских игр в компании президента Аргентины

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом заявил, что поедет вместе с ним на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекин. Слова главы государства передаёт РИА Новости. В столице Китая он также проведёт переговоры с главой Поднебесной Си Цзиньпином.

У вас короткое на этот раз время пребывания в России. <...> Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр, — анонсировал Путин.

Президент РФ также отметил, что главам государств было бы удобнее обсудить все вопросы, стоящие на повестке, в тихой обстановке в Москве.

На начавшихся днём переговорах стороны уже успели обсудить ситуацию в сфере здравоохранения и отношения с западными партнёрами.

Так, Путин выразил Аргентине благодарность за признание вакцины «Спутник V» одной из первых в мире, на что Фернандес, привитый именно «Спутником», отметил, что его страна стала плацдармом для распространения российских вакцин в Эквадор, Перу и Парагвай.

Помимо этого, аргентинский президент сообщил, что настойчиво выступает за избавление страны от экономической зависимости от США, и предложил Путину помощь по налаживанию сотрудничества РФ со странами Латинской Америки.