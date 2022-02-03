Президенты России и Аргентины начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес начали переговоры в Кремле. Как пишет ТАСС, в ходе них планируется рассмотреть состояние и перспективы развития российско-аргентинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание на переговорах уделено сотрудничеству в сфере вакцин от коронавируса, которые Россия активно поставляет в Аргентину. По данным на начало января, Аргентина получила порядка 21 млн доз российской вакцины «Спутник V»: 14,6 млн доз поступило из России, ещё 6,3 млн доз произведено в стране.

Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии, — заявил Путин.

В ответ на это Фернандес отметил, что в Аргентине очень ценят помощь России в борьбе с пандемией. По его словам, Аргентина стала плацдармом для распространения российских вакцин в Эквадор, Перу и Парагвай. Сам он также заявил, что прививался российской вакциной три раза, в том числе в ходе бустерной вакцинации.

Кроме того, президент Аргентины сообщил, что настойчиво выступает за избавление страны от экономической зависимости от США и за развитие отношений с другими странами, включая Россию. Он предположил, что его страна могла бы стать своего рода «входными воротами» для сотрудничества России со странами Латинской Америки.

Надеюсь, что вы воспримете моё заверение, что мы очень хотим развивать сотрудничество именно с Россией, — подчеркнул Фернандес.

Ранее Альберто Фернандес заявил, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, отдал предпочтение российскому препарату «Спутник V», хотя на рынке страны также присутствуют две американских вакцины, две вакцины китайских производителей и британско-шведский препарат. Он отметил, что заболел коронавирусом после прививки, однако «хорошо перенёс» эту болезнь именно благодаря тому, что был привит «Спутником V».