Путин уволил Чубайса с должности своего спецпредставителя

Владимир Путин подписал указ, освобождающий Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чубайс занимал данную должность с 4 декабря 2020 года по 23 марта 2022 года.

Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом, — сказал представитель Кремля.

О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального предcтавителя президента и уехал из страны, сообщило 23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru оценил решение Чубайса покинуть страну. Политик работал с экономистом в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По его мнению, последние проекты Чубайса в РФ были неудачными.