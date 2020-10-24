Путин отказался комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из России

https://static.news.ru/photo/c11bfbc2-16b6-11eb-a804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не стал комментировать заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Москва якобы платит кандидату в президенты Соединённых Штатов Джо Байдену.

Без комментариев, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава государства.

Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от РФ через президента Путина. По словам американского лидера, его соперник получил $3,5 млн, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, уточняет РИА Новости.

Ранее Джо Байдена обвинили в том, что он стал самым расточительным кандидатом в президенты за всю историю США. Только на телевизионную рекламу Байден потратил более $582 млн за год, из них $45 млн — за последнюю неделю. При этом на оставшиеся дни до выборов, которые пройдут 3 ноября, бывший вице-президент США проплатил эфирное время ещё на $57 млн.

В сравнении с этим цифрами расходы действующего главы Белого дома Дональда Трампа, идущего на второй срок, хоть и являются значительными, кажутся несерьёзными. На телерекламу штаб политика потратил $342 млн за два года. Зато президент опередил своего оппонента в расходах на онлайн-рекламу. В частности, он вложил $14 млн в раскрутку в Facebook и Google, тогда как Байден выделил на эту статью расходов «всего» $12,7 млн. За последнюю неделю оба кандидата потратили на рекламу на телевидении и в Интернете в общей сложности $160 млн. Данные соответствующего исследования приводит издание The Hill.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.