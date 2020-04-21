Путин обсудил атомную энергетику с Эрдоганом

https://static.news.ru/photo/cbe90efe-83dc-11ea-bfea-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество двух государств в сельском хозяйстве и атомной энергетике.

О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган коснулись темы совместных проектов в атомной энергетике. Президенты договорились поддерживать контакты на различных уровнях. Кремль не уточнил, обсуждали ли главы государств актуальную для Москвы и Анкары тему Сирии.

19 апреля Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передавал NEWS.ru. Темой разговора было сотрудничество в борьбе с коронавирусом.