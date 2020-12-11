Путин: новые законы должны соответствовать духу поправок к Конституции

https://static.news.ru/photo/3032b94a-3bc6-11eb-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законы, принимаемые в развитие новых положений Конституции РФ, должны точно соответствовать духу этих поправок. Об этом заявил президент России Владимир Путин председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

Государственная дума и Совет Федерации сейчас принимают законы в развитие новых положений Конституции. Глава государства призвал председателя Конституционного суда обратить внимание на эти документы.

Очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным собранием, в точности соответствовали букве и духу поправок в Конституцию, — цитирует Путина ТАСС.

Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что при противоречии норм международных договоров Конституции РФ на территории России будут действовать нормы основного закона страны.

Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил 2 декабря пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства российской Конституции и приоритета её действия на территории страны.