Путин не планирует встречаться с Трампом

https://static.news.ru/photo/72f942b6-c76e-11ea-842c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о желании лидера США Дональда Трампа встреться с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, такой встречи не планируется.

Представитель главы государства отметил, что данные о желании Трампа не являются официальными. Кроме того, Песков ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин поехать на заседание Генассамблеи ООН и получал ли приглашение на неё, передаёт РИА Новости.

Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, это какие-то газетные размышления. Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом, — сказал представитель президента.

Ранее, как писал NEWS.ru, американское издание The Times сообщило, что Трамп хочет провести встречу с со своим российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.