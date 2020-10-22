Путин назвал события в Киргизии «бедой киргизского народа»

https://static.news.ru/photo/d9c780d6-148d-11eb-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россия не может смотреть на происходящее в Киргизии без жалости и тревоги, однако не спешит давать советы и не поддерживает отдельные политические силы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии всё нормализуется, всё встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что происходящие в стране события — это настоящая беда, «беда Киргизии и киргизского народа».

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.

Как ранее передавал NEWS.ru, события в Киргизии будут развиваться по следующему сценарию: скорее всего, пройдут одновременные выборы президента и парламента. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.