Путин назначил Андрея Нестеренко послом РФ в Хорватии

https://static.news.ru/photo/aa2ed210-e3a1-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Нестеренко Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Нестеренко назначен послом России в Хорватии. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватии, — говорится в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Нестеренко занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ.

Другим указом президент РФ освободил от этой должности Анвара Азимова, выполнявшего обязанности посла с 2015 года.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил послов в Гамбии, Сенегале и Габоне. Дмитрий Кураков, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике, назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству. Новым послом в Габонской Республике указом был назначен Ильяс Искандаров, занимавший ранее должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ и получивший в июне 2020 года ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.