Путин наградил орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер

https://static.news.ru/photo/0c7e9972-8fb1-11ea-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sorvarangerkommune

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кто получит одну из таких, есть мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер.

Как следует из документа, Руне Рафаэльсен удостоен ордена Дружбы, передаёт ТАСС. Подданный соседнего с Россией королевства внёс «большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», сказано в указе.

Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части страны, её административным центром является город Киркенес.

Рафаэльсен известен своим лояльным отношением к России, не свойственным большинству западных политиков. Ранее, как писал NEWS.ru, он заявлял, что странам необходимо расширять сотрудничество и укреплять взаимопонимание, несмотря на границы. Укреплять мир — значит укреплять цивилизацию, подчёркивал мэр норвежской коммуны.