Путин наградил орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кто получит одну из таких, есть мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер.
Как следует из документа, Руне Рафаэльсен удостоен ордена Дружбы,
Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части страны, её административным центром является город Киркенес.
Рафаэльсен известен своим лояльным отношением к России, не свойственным большинству западных политиков. Ранее, как писал NEWS.ru, он заявлял, что странам необходимо расширять сотрудничество и укреплять взаимопонимание, несмотря на границы. Укреплять мир — значит укреплять цивилизацию, подчёркивал мэр норвежской коммуны.
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