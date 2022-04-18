Путин сел за стол переговоров с премьером Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, передаёт РИА Новости. Встреча проходит в Ново-Огарево за небольшим круглым столом. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов, состав которых он не уточнил. Он также рассказал, что встреча продолжится в формате рабочего завтрака.

В рамках двухдневного визита в Москву армянский премьер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Пашинян планирует съездить в Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе переговоров Путин и Пашинян обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений.

Ранее в аэропорту армянского министра встретили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Уточняется, что в составе делегации вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян, а также министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.

В марте переговоры между российской и армянской сторонами проходили в Анталье. В них приняли участие главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Они обсудили вопросы делимитации азербайджанско-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.