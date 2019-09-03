https://static.news.ru/photo/83b36fbe-ced6-11e9-ac35-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.

Ранее в среду, 4 сентября, Путин встретил Моди на причале острова Русский. Лидеры тепло поприветствовали друг друга и направились к судоверфи.

Нарендра Моди ранее рассказал о важности встречи с Владимиром Путиным в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По его мнению, эти переговоры придадут двусторонним отношениям новую энергетику, писал News.ru.

По словам Моди, представители Индии из разных сфер уже посещали Дальний Восток, «своими глазами видели этот регион». Он подчеркнул, что ВЭФ является для них очень важным мероприятием, к которому они готовились на протяжении шести месяцев.