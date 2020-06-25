Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и Ливию 26 июня

https://static.news.ru/photo/25cb896e-b6d3-11ea-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в формате видеоконференции 26 июня обсудят двусторонние отношения Москвы и Парижа, а также кризисные ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям, и это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций: это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля не исключил, что в ходе разговора могут появиться и иные темы для обсуждения.

Как писал NEWS.ru, ранее Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию в Ливии с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, президенты вновь выступили за немедленное прекращение военной эскалации со всех сторон, иначе военный конфликт в Ливии может превратиться в ещё более опасный и неразрешимый. Также политики обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Ранее президент Франции заявил, что Турция играет в «опасную игру» в Ливии. Он подчеркнул, что Анкара нарушает все обязательства, которые были даны в Берлине на прошедшей конференции по Ливии.