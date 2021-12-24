Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
На встрече в Санкт-Петербурге 28 декабря лидеры стран
Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, — отмечается в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что традиционная неформальная встреча руководителей стран CНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба Кремля, в мероприятии примут участие президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.