В Петербурге состоится традиционная встреча глав стран СНГ
Александр Чеков
Александр Чеков
14:32, 24 декабря 2021
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Традиционная неформальная встреча руководителей стран CНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба Кремля, в мероприятии примут участие президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, — перечисляется в сообщении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о намерении Путина воссоздать СССР. Он заявил, что сегодня это невозможно.
Песков допустил, что Путин и Лукашенко проведут отдельную двустороннюю встречу 28 декабря в Санкт-Петербурге в рамках саммита лидеров стран.