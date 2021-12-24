В Петербурге состоится традиционная встреча глав стран СНГ

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Неформальные встречи лидеров стран СНГ, которые обычно проходят в конце года, стали уже доброй традицией. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможных переговорах по теме урегулирования ситуации на Южном Кавказе между лидерами стран СНГ. Предстоящий саммит состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге.

По традиции лидеры стран содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу, — подчеркнула Захарова. Она добавила, что на этой встрече, как правило, большое внимание...