Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/46807d40-9dd2-11eb-9086-96000091f725_660.jpg Нагорный Карабах Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они высказались за укрепление союзнических отношений между двумя странами, а также затронули тему Нагорного Карабаха.

В контексте только что проведённого визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили «некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня» и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

В пресс-службе Лукашенко отметили , что президенты также обсудили актуальные вопросы сотрудничества «накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром».

Как писал NEWS.ru, неформальная встреча президентов Белоруссии и Азербайджана продолжалась пять часов. Переговоры состоялись в Баку 13 апреля и завершились около полуночи (23:00 мск). Какие именно темы обсуждали лидеры двух стран, неизвестно. Но ранее пресс-служба главы Белоруссии заявила, что лидеры двух стран обсудят «основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества». Telegram-канал «Пул первого» сообщил со ссылкой на источники, что во время переговоров главам государств передали «толстые стопки документов». В основном они обсуждали международные вопросы.