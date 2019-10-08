https://static.news.ru/photo/12ad4d02-e9d5-11e9-95ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил выявить возможности для синхронизации законодательств РФ и Белоруссии. Это должно быть сделано до конца 2019 года.

Соответствующий документ был направлен в основные ведомства страны, передаёт РБК со ссылкой на источник. Каждое министерство будет готовить предложения, которые имеют отношение к его сфере деятельности.

Информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Минфина. Там отметили, что в настоящий момент ведётся проработка вопроса.

Как писал News.ru, Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года. К январю 2021 года государства должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу к началу декабря.