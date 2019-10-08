Президент России Владимир Путин поручил выявить возможности для синхронизации законодательств РФ и Белоруссии. Это должно быть сделано до конца 2019 года.
Соответствующий документ был направлен в основные ведомства страны, передаёт
Информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Минфина. Там отметили, что в настоящий момент ведётся проработка вопроса.
Как писал News.ru, Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года. К январю 2021 года государства должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу к началу декабря.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен