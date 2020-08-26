Путин дал поручение проработать механизм расселения ветхого жилья

https://static.news.ru/photo/e80a41ce-e7b5-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать решение вопроса с расселением ветхого жилья с Госдумой, Центральным банком и Минфином.

Также вице-премьеру поручено обсудить с профильными ведомствами тему укрупнения госзаказчиков в строительстве. В ходе совещания главы государства с членами правительства, состоявшегося 26 августа, Хуснуллин доложил, что, помимо задачи по ускорению расселения аварийного жилья, существуют подходы к проблеме ветхого жилья, требующие принятия ряда законодательных инициатив, передаёт РИА Новости.

Президент также призвал расширить использование инфраструктурных облигаций. По его словам, прибегать к данному инструменту следует аккуратно, «с обеспечением устойчивости, стабильности и прозрачности всего этого процесса».

Ранее NEWS.ru писал, что общая площадь жилья, находящегося в процессе строительства, снизилась в России в 2020 году на 28%.

Об этом в ходе совещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в настоящее время в процессе строительства находятся около 98,3 млн квадратных метров жилья, что на 28% меньше показателя 2019 года.