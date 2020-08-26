Путин 27 августа даст большое интервью

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Президент России Владимир Путин выступит в эфире телеканала «Россия 24» и даст большое интервью по самым актуальным вопросам. Информация об этом появилась в прямом эфире телеканала.

Ожидается, что его покажут в 14.00 мск 27 августа. С главой государства пообщается ведущий Сергей Брилёв.

Ранее, как писал NEWS.ru, австрийский журналист телеканала ORF Армин Вольф, который ранее брал интервью у президента России Владимира Путина, заявил, что эта беседа стала самой сложной за всю его профессиональную карьеру. Он подчеркнул, что к такому выводу его заставили прийти три основные причины. Первой стало то, что беседа проходила не у него в студии, а в российском Кремле. Также синхронный перевод не давал возможности реагировать спонтанно. Третьей причиной, в свою очередь, журналист назвал хитрость Путина, который, как полагает представитель СМИ, делал всё, чтобы усложнить его работу.