Пушков жёстко ответил американскому Госдепу

https://static.news.ru/photo/257c6a9a-f301-11ea-98d9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Госдепартаменте США стараются «выдать желаемое за действительное». Так он отреагировал на слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

Американский дипломат ранее выразил обеспокоенность «вовлечённостью» Москвы в ливийский конфликт и отметил, что «было большой ошибкой пускать Россию в Сирию».

Что это за гегемонистские фантазии — пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить, — подчеркнул сенатор в Telegram.

Пушков добавил, что Россия пришла в Сирию «вопреки и помимо США» и теперь американцам не надо делать вид, что они могли это предотвратить.

По мнению сенатора, участие России в конфликте спасло ближневосточный регион от катастрофы. Если бы Москва не помогла Дамаску в сирийском конфликте, террористы могли бы одержать верх и провозгласить свой халифат.

США именно к этому и вели дело, — считает Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки беспокоятся по поводу участия РФ на ливийском направлении. Так считает Дэвид Шенкер. Он уверен, что участие Москвы в сирийском конфликте подталкивает и поощряет русских. Сейчас их вовлечённость в таких странах, как Ливия, сильно беспокоит Белый дом. Перспектива того, что у РФ появится ещё одна «витрина» на другом направлении, вызывает тревогу, отметил Шенкер.