Пушков удивлён протестом Украины из-за расширения РФ списка санкций

Российским правительством был утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины. Среди новых фигурантов значатся спикер Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и некоторые депутаты от партии «Слуга народа». Против всех них введены «специальные экономические меры». МИД Украины выразил России протест в связи с этим.
Как писал NEWS.ru, Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года. Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. С 2 января 2016 года на товары из РФ распространяется так называемый режим наибольшего способствования ВТО.