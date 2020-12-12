Пушков удивлён протестом Украины из-за расширения РФ списка санкций

https://static.news.ru/photo/8a841708-3ce9-11eb-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков выразил недоумение от реакции Киева на расширение списка санкций в отношении украинских физлиц.

Пушков напомнил, что в 2015 году Киев ввёл санкции против нескольких сотен российских граждан, а в дальнейшем этот список пополнялся.

Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали? — удивился сенатор.

Ð£Ð´Ð¸Ð²Ð»ÑÐ½ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¾Ð¼ ÐÐÐ Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ñ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð¿ÐµÑÑÐ¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÑ ÑÐ°Ð½ÐºÑÐ¸Ð¹ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð² 849 ÑÐºÑÐ°Ð¸Ð½ÑÐµÐ². ÐÐ¸ÐµÐ² Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐ¼ Ð²Ð²ÑÐ» ÑÐ°Ð½ÐºÑÐ¸Ð¸ Ð² 2015 Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð² Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¸Ñ ÑÐ¾ÑÐµÐ½ Ð³ÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ð½ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸, Ð·Ð°ÑÐµÐ¼ Ð½Ðµ ÑÐ°Ð· Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐ» ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº. ÐÑÐ¾ÑÐ¸Ð² ÑÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÑÑÑ? ÐÑÐ¾ÑÐ¸Ð² ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÐµÐ¼ Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑÑÑ ÑÐ°Ð¼Ð¸? Ð ÑÐµÐ³Ð¾ Ð¶Ð´Ð°Ð»Ð¸? — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) December 12, 2020

Российским правительством был утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины. Среди новых фигурантов значатся спикер Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и некоторые депутаты от партии «Слуга народа». Против всех них введены «специальные экономические меры». МИД Украины выразил России протест в связи с этим.

Как писал NEWS.ru, Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года. Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. С 2 января 2016 года на товары из РФ распространяется так называемый режим наибольшего способствования ВТО.