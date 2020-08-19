Пушков прокомментировал интерес США к Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2846e79e-e20a-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Соединённых Штатов нет права вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, так как, в первую очередь, им нужно обратить внимание на состояние своей страны. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Посмотрите на серию ударов по имиджу США. Вы, кажется, думаете, что у США есть выбор и они должны проявлять лидерство. Я думаю, что США не могут этого сделать: Белоруссия находится вне досягаемости США, — написал Пушков в Twitter.

I think the US has other things to do than meddling in Belarus. Look at the state of your country. Look at the series of blows to the US world image. You seem to think the US have a choice and must exercise leadership. I think the US can not do it: Belarus is outside of US reach. https://t.co/M6s7Je6Dd0 — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) August 18, 2020

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста против Лукашенко. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Светлана Тихановская получила более 10%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Тихановская, напоминает RNS.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Несколько дней силовики практически никак не мешали демонстрантам. Сегодня их снова начали разгонять. Так, у здания Белтелерадиокомпании стоят автозаки. Люди смогли убежать от ОМОНа, но планируют собраться снова.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко призвал власти западных стран обратить внимание на свои проблемы, а не обсуждать ситуацию в республике. В частности, Лукашенко обратил внимание на такие проблемы на Западе, как движение «жёлтых жилетов» во Франции, беспорядки в США и протесты против коронавирусной изоляции в Германии и других странах Европы.