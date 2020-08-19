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Пушков прокомментировал интерес США к Белоруссии

13:14, 19 августа 2020 236
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Соединённых Штатов нет права вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, так как, в первую очередь, им нужно обратить внимание на состояние своей страны. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Посмотрите на серию ударов по имиджу США. Вы, кажется, думаете, что у США есть выбор и они должны проявлять лидерство. Я думаю, что США не могут этого сделать: Белоруссия находится вне досягаемости США, — написал Пушков в Twitter.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста против Лукашенко. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Светлана Тихановская получила более 10%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Тихановская, напоминает RNS.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Несколько дней силовики практически никак не мешали демонстрантам. Сегодня их снова начали разгонять. Так, у здания Белтелерадиокомпании стоят автозаки. Люди смогли убежать от ОМОНа, но планируют собраться снова.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко призвал власти западных стран обратить внимание на свои проблемы, а не обсуждать ситуацию в республике. В частности, Лукашенко обратил внимание на такие проблемы на Западе, как движение «жёлтых жилетов» во Франции, беспорядки в США и протесты против коронавирусной изоляции в Германии и других странах Европы.

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