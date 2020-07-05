Пушков предрёк карательные меры после акции BLM на «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/b278a508-bedb-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/F1

Акция по поддержке движения Black Lives Matter во время австрийского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» является началом экспансии новых псевдоценностей, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, тех, кто не поддерживает BLM, могут подвергнуть карательным мерам. Инцидент произошёл 5 июля 2020 года.

Это — только начало экспансии новых псевдоценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм — международные организации, — написал политик в своём Telegram-канале.

Why should the world respect the US banner if it is declared âfilthâ and is so often burned in the USA ? With full support from the mainstream media and officials who are backing BLM and the so-called protesters. https://t.co/HfJWZuJJO7 — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) July 5, 2020

Пушков добавил, что в РФ вовремя изменили ст. 79 Конституции России. Статья гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основе международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем основному закону страны, не подлежат исполнению в РФ.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Также не стали преклонять колено гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

Накануне нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала после того, как её сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл. По словам врачей, погибшая — 24-летняя местная жительница по имени Саммер Тейлор. Также травмы получила 32-летняя Диаз Лав из Портленда.