Пушков предложил Украине отказаться от «подарка СССР» в пользу России

https://static.news.ru/photo/9192a73c-ca8c-11ea-b3fd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил Украине отказаться от всех русских земель, которые Киев получил в годы советской власти. Так сенатор отреагировал на заявления украинских националистов, в частности Ларисы Ницой, о навязывании русского языка.

Ранее она заявила, что русский язык якобы был навязан Украине «танками, голодомором и расстрелами». Пушков назвал высказывания Ницой «очевидной глупостью». По его словам, большая часть украинцев говорила на русском языке ещё задолго до «голодомора». Что касается танков, то их Москва посылала на Украину единственный раз — во время войны с Гитлером.

Пушков предупредил, что если Украина согласится отдать России все территории, которые достались ей в качестве «подарка от СССР», то страна останется совсем куцей.

Совсем куцая будет страна — без портов, выхода к морю. И, конечно же, без Донбасса. Потому что получила она все эти области от России, — цитирует Пушкова «Царьград».

Ранее, как писал NEWS.ru, Лариса Ницой заявила, что произведения Фёдора Достоевского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина являются «щупальцами русского мира». При этом они культивируются в её стране. Ницой считает неправильным, что на Украине отметили 200-летие со дня рождения Пушкина, но забыли про такой же юбилей местного поэта Пантелеймона Кулиша.

Незадолго до этого писательница выступила с критикой в адрес участников и жюри национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», говорящих на русском языке. Борец за сохранность украинского языка оскорбила артиста Андрея Данилко и продюсера Руслана Квинту. Также она обвинила певицу Assol (Катерина Гуменюк) в «пренебрежительном отношении» к родному языку, поскольку исполнительница иногда говорила на русском языке.