https://static.news.ru/photo/2b8402dc-215f-11ea-84ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал продолжением комедии инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении Севастополя особого статуса.

По словам сенатора, городу, который находится в составе России, от этого «ни жарко, ни холодно».

Само упоминание о Севастополе следует убрать из конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры, — написал член Совфеда в Twitter.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 18, 2019

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские депутаты не хотят отменять специальный статус Севастополя. Так, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что фракция не станет голосовать за законопроект, лишающий Севастополь особого статуса. В предложенном Зеленским проекте закона о децентрализации власти, предусматривающем изменения в основном законе, специальный статус Севастополя не упоминается.