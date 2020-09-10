Пушков оценил желание Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Политика Литвы ярко иллюстрирует двойные стандарты при признании Тихановской президентом Белоруссии. Так считает сенатор Алексей Пушков, считая, что литовские власти в данной ситуации «действуют непоследовательно».
В таком случае, пишет сенатор в своём Twitter, власти прибалтийской страны должны отозвать своего посла из Минска.
Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией? — недоумевает политик.
При всём этом, замечает Пушков, Литва имеет претензии на «высокие принципы».
Поводом для высказывания сенатора послужила резолюция литовского сейма о признании президентом Белоруссии Тихановской. Власти страны также просят международное сообщество поддержать как саму оппозиционерку, так и созданный ею Координационный совет.
Ситуацию уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что Вильнюс уже «перешёл все границы» в ситуации вокруг Минска. И есть основания предполагать, что литовские власти и Тихановская работают «совсем не демократическими методами».
Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завила, что поддержит введение другими странами санкций в отношении белорусских властей. При этом она отметила, что оппозиция не может настаивать на этом.