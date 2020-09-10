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Политика

Пушков оценил желание Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии

23:30, 10 сентября 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика Литвы ярко иллюстрирует двойные стандарты при признании Тихановской президентом Белоруссии. Так считает сенатор Алексей Пушков, считая, что литовские власти в данной ситуации «действуют непоследовательно».

В таком случае, пишет сенатор в своём Twitter, власти прибалтийской страны должны отозвать своего посла из Минска.

Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией? — недоумевает политик.

При всём этом, замечает Пушков, Литва имеет претензии на «высокие принципы».

Поводом для высказывания сенатора послужила резолюция литовского сейма о признании президентом Белоруссии Тихановской. Власти страны также просят международное сообщество поддержать как саму оппозиционерку, так и созданный ею Координационный совет.

Ситуацию уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что Вильнюс уже «перешёл все границы» в ситуации вокруг Минска. И есть основания предполагать, что литовские власти и Тихановская работают «совсем не демократическими методами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завила, что поддержит введение другими странами санкций в отношении белорусских властей. При этом она отметила, что оппозиция не может настаивать на этом.

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