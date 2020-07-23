Пушков назвал основные группы фейков о России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/20a362f0-cd7f-11ea-8297-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков на итоговом заседании перед закрытием весенней сессии Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ назвал шесть основных групп ложных новостей о России в 2020 году.

Он отметил, что появление ложной информации в СМИ становилось последней фазой перед началом открытых военных действий не один раз в современной истории, сообщает «Парламентская газета».

По мнению политика, существует шесть основных групп ложных новостей о России. В первую очередь это новости о «вмешательстве» России в выборы США. Следом идёт группа о «вмешательстве» России во внутренние дела Великобритании.

Третья группа — это попытки возложить на СССР ответственность за Вторую мировую войну. Четвертая группа фейковой информации направлена на обвинение РФ в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке. Пятая группа — это недоверие иностранных государств к статистике по коронавирусной инфекции и обвинение РФ в предоставлении ложной информации по ней. И, наконец, шестая группа — фейковые новости по поводу Конституции РФ.

В ходе обсуждения сенаторы отметили, что некоторые западные страны начали закрывать российские СМИ, что противоречит свободе средств массовой информации и международным обязательствам.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости нейтрализовать ложную информацию, повышать информационную активность, а также инициировать обсуждения в ПАСЕ и ОБСЕ.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков считает, что доклад британских парламентариев о якобы вмешательстве РФ в дела Великобритании направлен на поддержание антироссийской паранойи в мире. Сенатор убеждён, что место доклада «на помойке» и он скоро будет забыт. Пушков подчеркнул, что в этом документе не содержится каких-либо доказательств российского вмешательства. По его словам, властям Великобритании нужно доказать что-то на короткую перспективу, чтобы достичь определённой политической цели.