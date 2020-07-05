Проспект Остапа Бендера в Элисте хотят переименовать из-за имени героя

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил жителям Элисты сменить название проспекту Остапа Бендера на имя настоящего, а не вымышленного героя. Улицу Хасиков предлагает назвать в честь командира Красной армии Петра Анацкого.
Предложение прозвучало в видеообращении главы республики, посвящённому 100-летию Калмыкии.
Политик говорит о том, что Бендер «всё-таки жулик», пусть даже и обаятельный, и тем более — вымышленный герой.
Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, — аргументировал глава Калмыкии.
Он добавил, что с Бендером жителям города «как-то не по пути». Тем более, что в Калмыкии есть масса героев, чьи имена и заслуги не были оценены в полном объёме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что изменить Степное Уложение (конституцию) Калмыкии предложил глава республики Бату Хасиков. Такая инициатива была предложена на фоне вступления в силу поправок в Конституцию РФ.
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