Принципиальность Жириновского проверят Фургалом

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до декабря, несмотря на все попытки его однопартийцев заменить ему лефортовскую камеру на домашний арест. Между тем командировка в столицу врио главы области Михаила Дегтярёва не дала главный результат — преемнику Фургала так и не удалось получить аудиенцию у Владимира Путина. И причина такого афронта лежит, конечно же, на поверхности. Президенту нет смысла принимать Дегтярёва и таким образом демонстрировать чёткий жест в его поддержку, пока в Хабаровске продолжаются акции протеста. И ситуация далека от элементарной стабилизации.

ЛДПР добилась сохранения своего человека во главе области, а потому Кремлю нет никакого смысла впрягаться за партию, которая ещё со времен парламентских выборов 1993 года пользуется на Дальнем Востоке немалой поддержкой. А впереди ещё сентябрьский единый день голосования, который оппозиционно настроенным гражданам даст шанс лишний раз продемонстрировать своё отношение к властям. И никакое трёхдневное волеизъявление ситуацию явно не изменит.

Так что партию Жириновского оставляют лицом к лицу с проблемой. Примечательно, что и сам бессменный лидер ЛДПР так и не сподобился прилететь в далёкий край, чтобы организовать трескучую поддержку своему человеку. И дело, видимо, не только в преклонном возрасте и трудностях длительного перелёта. Чуткий к сигналам из президентской администрации Владимир Вольфович привычно маневрирует, стараясь и политическую невинность соблюсти, и с властями отношения не обострить.

Сергей Фургал Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой связи можно вспомнить заявление депутата от ЛДПР Ивана Сухарева о том, что Жириновский обещал включить заключённого в СИЗО «Лефортово» Сергея Фургала в предвыборный список партии на парламентских выборах 2021 года. Понятно, что такой демарш выглядел бы прямым вызовом властям. И в первую очередь президентскому полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Вопрос заключается только в том, насколько лидер либерал-демократов в очередной раз окажется последовательным. Ведь давно известно, что он истинный «хозяин» своего слова и легко забывает на очередном политическом повороте свои прежние громкие заявления.

Пока ЛДПР довольно пассивно защищает своего партайгеноссе, снизив уровень своих требований с немедленного освобождения до открытого суда и перевода Фургала под домашний арест. Можно публично возмущаться произволом некоего полковника-беспредельщика в «Лефортово», который не допустил сенатора и депутатов от ЛДПР к бывшему главе Хабаровского края. Но вот пытаться до вынесения приговора вернуть его в большую политику — это уже выглядит прямым вызовом Кремлю и намёком на разрыв целого ряда закулисных соглашений, на которых, собственно, и держится наша партийно-политическая система.

Логичнее, конечно, предположить, что, будучи весьма опытным политическим схоластом, Жириновский вновь формирует новый предлог для торга с президентской администрацией. Как всегда, вначале резко поднимает ставки, буквально рвёт на груди дорогую сорочку, а потом тихо-тихо сдаёт назад, получив некоторую компенсацию. А потому сам Дегтярёв может сколько угодно повторять мантру о том, что с радостью уступит своё хабаровское кресло Сергею Фургалу, как только того оправдают. Не его это компетенция.