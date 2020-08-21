Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой их разговора стали акции протесты в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран выразили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике.

Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, — отмечено в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе финской стороны.

21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в республике, а потом заявил, что Запад хочет «отсечь» часть страны и пытался использовать Минск против Москвы. Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила кандидат Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Тихановская после этого призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. 19 августа оппозиция обратилась к белорусскому руководству с просьбой немедленно начать переговоры. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список.

Как писал NEWS.ru, белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске.