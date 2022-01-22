Президент защитит Минские соглашения от КПРФ

На будущей неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин обещал начать консультации во фракциях по поводу предложения компартии обратиться к президенту с предложением официально признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Вячеслав Викторович опытный аппаратный политик, а потому мог бы с порога изящно отвергнуть инициативу левых. И если он, наоборот, решил «подсветить» такую коммунистическую, отнюдь не свежую мысль, а не позволить ей угаснуть в архиве, значит, как говаривал популярный герой, это «жжжжж» неспроста.

Между тем в своём письме «11 друзей Зюганова» призывают «создать правовую основу межгосударственных отношений, обеспечивающую регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности». И в целом у России, дескать, есть моральное право признать самопровозглашённые республики. Впрочем, в письме ни слова не сказано о неизбежных последствиях подобного российского дипломатического демарша.

А ведь на деле такое решение президента означало бы главное — решительный выход России из Минских соглашений с их ликвидацией как договорного инструмента урегулирования и де-юре превращение нашей страны в сторону конфликта с Украиной, то есть переход замороженного противостояния вокруг Донбасса в совершенно новую стадию, которая соответствовала бы нынешним западным представлениям о сути и природе ситуации на Востоке Незалежной. На деле же, несмотря на полное игнорирование Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, Москва была и остаётся сторонницей их скрупулезного выполнения как предпосылки возвращения Донбасса в лоно Украины в новом автономном статусе. Соответственно, на нынешнем этапе российские дипломаты жёстко отрицают любые попытки представить Россию стороной конфронтации, призывая украинские власти вести прямые переговоры с лидерами двух непризнанных пока республик.

twitter.com

Понятно, если наши противоречия с заокеанскими спонсорами украинских властей дойдут до критической черты и мы столкнёмся с реальным втягиванием Незалежной в НАТО с размещением под нашим мягким подбрюшьем оружия массового поражения, целесообразность признания ДНР и ЛНР действительно станет полностью очевидной.

Пока же такие предложение и желание спикера Госдумы вынести их на обсуждение выглядят повышением ставок в большом торге с нашими западными оппонентами. Тем более что инициатива исходит не от правящей партии, а от левой оппозиции, отражая определённые взгляды, реально присутствующие в нашем обществе.

Но недаром ещё Пушкин называл российское правительство единственным нашим европейцем. Теперь российские представители, да и сам президент могут легко сослаться на то, что перед лицом движения НАТО на Украину к российским границам испытывают всё более сильное давление слева, на которое вынуждены реагировать. Но пока готовы соблюдать все прежние обязательства. Но, как говорится, всему же есть границы. Включая и государственные.

Так что, видимо, в ближайшее время и в процессе обсуждения в Госдуме, и от имени Кремля поступят разъяснения по поводу твёрдой приверженности Москвы Минским соглашениям. Но возможность признания ДНР И ЛНР — это как тот топор под лавкой. Всегда можно достать и показать.