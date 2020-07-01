Президент Ирана обвинил США в разграблении Сирии

https://static.news.ru/photo/55050530-bb96-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Деятельность США в нефтеносных районах Сирии являются разграблением богатств сирийского народа, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

По его словам, незаконное присутствие американских оккупационных сил — дестабилизирующим фактором для страны и всего региона в целом.

Помимо этого, незаконные действия американцев на нефтедобывающих районах Сирии фактически являются разграблением богатств сирийского народа, — подчеркнул он во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Рухани добавил, что американские власти должны вывести войска с территории Сирии и всего региона.

Как писал NEWS.ru, главы России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — 1 июля начали саммит по ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Онлайн-встречу открыл представитель Тегерана (принимающая сторона). Во время беседы с коллегами Роухани, в частности заявил, что Соединённые Штаты Америки используют природные ресурсы Арабской Республики, притворяясь борцами с террористами. Он добавил, что Иран будет поддерживать сирийский народ и официальный Дамаск.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.