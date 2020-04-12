Президент Чехии назвал неадекватной реакцию России на снос памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/d6dce95e-7cc3-11ea-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной.

Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит [историческое] место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли, — приводит его слова ТАСС.

В то же время Земан подчеркнул, что решение России о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательства во внутренние дела Чехии.

Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно, несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью, — подчеркнул чешский лидер.

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Следственный комитет России возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело.

Ранее МИД Чехии объяснил отказ передать Москве памятник маршалу Коневу. По словам дипломатов, монумент планируют перенести в один из местных музеев. В чешском МИД подчеркнули, что демонтаж памятника чешской стороной не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией».