Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Москву

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен посетить Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. По его словам, визит планируется на начало 2022 года, сообщает ТАСС.

Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны, — подчеркнул Болсонару.

Он добавил, что в поездке, которая может состояться в феврале — марте, его будет сопровождать министерская делегация. Её состав определят позже.

Россия заинтересована в Бразилии. Это большой рынок. <...> Будем углублять наши отношения с Россией, — отметил бразильский президент.

Ранее стало известно, что Жаир Болсонару отказался от прививки против коронавирусной инфекции. Он объяснил своё решение наличием достаточного количества антител, чтобы противостоять COVID-19. Прежде бразильский лидер заявлял, что «будет последним, кто привьётся от коронавируса», поскольку это может отрицательно сказаться на его иммунитете.