Премьеры России и Белоруссии поговорили о сотрудничестве

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Избирательная комиссия Терского сельсовета в Канском районе Красноярского края отказала в регистрации кандидатами всем претендентам на депутатские места от «Единой России». Причиной названа фальсификация избирательных документов.

Из 22 выдвиженцев отказ в регистрации получили десять представителей партии, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципального образования. Несостоявшиеся кандидаты и их представители подали в избирком пять разных выписок из...