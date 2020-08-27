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Премьеры России и Белоруссии поговорили о сотрудничестве

17:20, 27 августа 2020
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишутин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили актуальный вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.

Также политики обсудили укрепление взаимодействия в рамках Союзного государства, говорится на сайте российского кабмина.

Кроме того, премьеры обсудили график контактов между странами на уровне правительств.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга республики в размере $1 млрд.

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