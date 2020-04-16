Правительство направило в Госдуму проект о снятии НДФЛ с доплат медикам

https://static.news.ru/photo/ccb0fd64-7fc8-11ea-a997-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Инициатором этого законопроекта ранее выступил президент РФ Владимир Путин.
В числе поправок — освобождение от НДФЛ тех компенсационных выплат, которые получат врачи, противостоящие сейчас в стационарах или на скорой помощи распространению коронавируса, — цитирует РИА Новости председателя правительства Михаила Мишустина.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что ежемесячные выплаты для врачей и медперсонала должны составить от 25 тыс. до 80 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что цифры были названы абсолютные и поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, «что называется, чистыми». На совещании с членами правительства президент обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой внести изменения в нормативно-правовую базу.