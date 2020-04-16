Правительство направило в Госдуму проект о снятии НДФЛ с доплат медикам

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Вашингтон хочет избавиться от очередного ядерного договора, как уже поступил с ДРСМД. Об этом заявил политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Таким образом он прокомментировал доклад Госдепартамента, который ведомство направило в Конгресс. В нём сообщалось, что «Россия, возможно, проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это...