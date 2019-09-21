https://static.news.ru/photo/12a0833e-dd40-11e9-9b70-fa163e074e61_660.jpg Чарльз Роули Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

Сенатор Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от отравления «Новичком», пройти лечение в РФ. Российская сторона, по словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, может предложить англичанину реабилитацию при условии, что её оплатят спецслужбы королевства.

Мы окажем помощь, — сказал Клинцевич в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Также он посоветовал Роули обращаться за денежной компенсацией не к России, а к британскому правительству.

Он не по адресу с иском обратился. Россия здесь не при делах, а вот к своим спецслужбам он может обратиться, если действительно у него было отравление, а не постановка какая-то, как и весь этот процесс, — отметил сенатор.

22 сентября стало известно, что Чарльз Роули намерен судиться с Россией. Он хочет потребовать компенсацию в размере около миллиона фунтов стерлингов.

Утром 4 июля прошлого года Скотленд-Ярд сообщил о «серьёзном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества». Позже стало известно, что Чарльз Роули и Дон Стёрджес были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Женщину врачам спасти не удалось, мужчину выписали из больницы, но позже его парализовало, писал News.ru.

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