Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что против России развязана информационная война без правил. В дипмиссии отметили, что об этом свидетельствует разрешение компании Meta травить в своих соцсетях российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.
Российские дипломаты
Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности, — подчеркнули в посольстве.
Ранее стало известно, что директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил: разрешение Meta размещать призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram является примитивным расизмом. По его словам, Facebook, фактически являющийся подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию, выделяя жертв среди невинных людей.