Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что против России развязана информационная война без правил. В дипмиссии отметили, что об этом свидетельствует разрешение компании Meta травить в своих соцсетях российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты потребовали от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta. Её решение снять запрет в Facebook и Instagram на призывы к насилию, возмущают и ведут к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.

Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности, — подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил: разрешение Meta размещать призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram является примитивным расизмом. По его словам, Facebook, фактически являющийся подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию, выделяя жертв среди невинных людей.