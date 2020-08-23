Посольство РФ пригрозило зеркальными мерами на высылку дипломата из Австрии

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В посольстве России в Вене возмутились решением австрийских властей выслать российского дипломата, якобы подозреваемого в шпионаже.

Как сообщили в ТАСС в российском посольстве, зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. По словам дипломатов, они возмущены этим безосновательным решением, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений.

Ранее в МИД Австрии сообщили, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, деятельность которого противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. О шпионаже в компании австриец рассказал своему начальнику. Во время следствия он назвал россиянина своим куратором. Сам дипломат отказался от каких-либо заявлений, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, высылка российского дипломата — недружественный шаг, на который Москва даст адекватный ответ. Он добавил, что принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, поэтому действия Вены повлекут за собой адекватный ответ российской стороны. Депутат также предположил, что ряд дипломатических скандалов в Европе может быть частью кампании, направленной на дискредитацию РФ, или «большой провокации», писал NEWS.ru.