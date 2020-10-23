Посол РФ ответил на санкции США против российского НИИ

https://static.news.ru/photo/20f658ce-15a6-11eb-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нелегитимными введённые Вашингтоном санкции против российского Центрального института химии и механики. Ограничения американской стороной введены за разработку вредоносного программного обеспечения для взлома Triton, к которой якобы имел отношение НИИ.

Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчёркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций, — говорится в заявлении посла, размещённом в Facebook.

Дипломат отметил, что Москва в отличие от Вашингтона не ведёт наступательных операций в киберпространстве, поскольку такая деятельность «противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений».

Антонов считает, что Белый дом должен «отказаться от порочной практики голословных нападок». Интересам двух стран отвечает профессиональный диалог, восстановить который предложил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) попал под санкции Минфина Соединённых Штатов. Новые меры введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), направленного против Ирана, России и Северной Кореи.