«Попытка расшатать ситуацию»: Бутина об обращении Блинкена к россиянам

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, обращённое к гражданам России, следует воспринимать как попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны и расшатывания ситуации, заявила в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Ранее Блинкен призвал россиян не участвовать во вторжении на Украину.

В искренность Блинкена я не верю. Я считаю, что его заявление нужно воспринимать как попытку вмешательства в дела Российской Федерации. С чего вдруг руководитель Госдепартамента другой страны, фактически МИДа, обращается к россиянам с просьбой делать что-то или не делать чего-то. Я считаю, что это некорректно, — заявила Бутина.

По её словам, невозможно представить ситуацию, чтобы министр иностранных дел России Сергей Лавров обращался к американским гражданам. Бутина подчеркнула, что кроме вмешательства в дела Москвы Вашингтон демонстрируют классическую политику двойных стандартов. Считая своё мнение единственно правильным, американцы пытаются диктовать свою волю, добавила депутат.

Я не верю в то, что это (заявление Блинкена. — NEWS.ru) искреннее желание наладить отношение между Россией и CША. Эти вопросы решаются в рамках дипломатических переговоров, которые США регулярно срывают, поэтому с одной стороны это популизм, а с другой — попытка расшатать ситуацию в России, — считает Бутина.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут воспринимать любое пересечение границы Украины российскими военными как вторжение. В этом случае в отношении России последует экономический ответ. Он добавил, что США готовы отреагировать на вызовы, которые могут исходить от России, включающие «маленьких зелёных человечков, а также кибератаки».