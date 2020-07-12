Полянский пояснил, почему Россия не поддержала резолюцию по Сирии

https://static.news.ru/photo/d52734ee-c40c-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: xinhuanet.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, почему Россия воздержалась на голосовании по Сирии.

Я с сожалением сообщаю, что мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс её согласования. С самого начала этот процесс омрачался нерасторопностью, лицемерием, неуважением и даже пренебрежением установленными правилами Совета Безопасности, — привели слова Дмитрия Полянского в ТАСС.

Он отметил, что Россия предлагала оставить открытым всего один наиболее важный пункт, а авторы резолюции решили сохранить два пункта.

Когда постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген начал возражать Дмитрию Полянскому по поводу слов о «нерасторопности» и «лицемерии», российский представитель пояснил, что имеет в виду.

Нерасторопность — это когда мы говорим вам ещё в понедельник, что единственным решением помочь всем сирийцам, при этом соблюдая суверенитет страны, будет сохранение только одного пропускного пункта, но вы не идете этим путём и заставляете нас проходить через несколько лишних голосований, каждый раз выставляя Россию и Китай врагами международного сообщества, — сообщил Дмитрий Полянский.

Отмечается, что во время голосования также воздержались от принятия резолюции Китай и Доминиканская Республика. Остальные участники проголосовали за принятие резолюции.

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь пояснил, почему китайская сторона воздержалась от принятия резолюции. По его словам, в докладе нет отражения негативных последствий от введённых против Сирии санкций.

Необходимо отметить, что годы незаконных санкций ухудшили экономику и гуманитарную ситуацию в Сирии, принесли непередаваемые страдания неповинным гражданским жителям. Санкции также серьёзно подрывают возможность Сирии противостоять распространению коронавирусу, — привели слова Чжана Цзюня в ТАСС.

Представитель Китая выразил надежду, что в следующем докладе генсека ООН о ситуации в Сирии будут отражены негативные последствия введения санкций.

Голосование проходило по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что постпредства Германии и Бельгии сообщили о наложении Москвой и Пекином вето в Совете Безопасности ООН о порядке доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию. Гумпомощь доставлялась в Сирию через пограничные переходы на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат пропускных пунктов истёк 10 июля 2020 года. Для продолжения работы этих пунктов потребовалось принятие соответствующей резолюции.