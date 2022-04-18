Полковник Баранец рассказал, когда может состояться битва за Донбасс

Битва за Донбасс может состояться уже через неделю, это стратегически крайне важное сражение в рамках российской спецоперации на Украине, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что на текущий момент военная инициатива находится целиком в руках армии РФ, пишет «Радио 1».

На поле боя есть несколько ярко выраженных горячих точек, на которые нельзя сегодня не обратить внимание. Во-первых, со стороны Изюма в направлении Славянска рвутся наши войска, идут ожесточённые бои, украинцы яростно сопротивляются так же, как яростно сопротивляются движения наших войск навстречу вот этой колонне или войскам, которые идут со стороны Николаева, — заверил Баранец.

Он считает, что благодаря тактическим манёврам российская армия хочет замкнуть Донецкий котёл, в котором базируется «самая матёрая и самая подготовленная группировка Вооружённых сил Украины». Согласно Баранцу, там находятся от 90 до 100 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее Баранец заявил, что если НАТО не остановит свои поставки вооружения, то Россия должна будет начать уничтожение всех западных караванов оружия, которые ползут по Украине. По его словам, Москве хватит ограничиваться нотами и требованиями, «пришло время не говорить, а бить».